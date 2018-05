Cela n'avait rien d'un secret, mais les organisateurs de la Mercedes Cup de Stuttgart l'ont officialisé ce mercredi matin: Roger Federer (36 ans), qui fait l'impasse sur la saison de terre battue, effectuera son retour à l'occasion du tournoi sur gazon allemand, qui aura lieu du 9 au 17 juin prochains.

C'est la troisième année consécutive que l'homme aux vingt Grand Chelems participe à ce tournoi. L'an dernier, il avait été battu en finale - un peu à la surprise générale - par l'Allemand Tommy Haas (alors 39 ans), vainqueur 2-6 7-6 6-4.

Federer voudra sans aucun doute prendre sa revanche cette année. «Sur gazon, mes attentes sont forcément élevées, a-t-il dit sur le site du tournoi. Je me réjouis vraiment de pouvoir jouer à Stuttgart encore cette année.»

„The Greatest of All Time“ is back???????? @rogerfederer schlägt beim @MercedesCup 2018 auf. Sichert euch schnell eure Tickets, um Roger????????live beim Stuttgarter Rasenturnier anzufeuern: https://t.co/2Acl1fkqx8#MercedesCup #roadtowimbledon #GOAT #stuttgart @Wimbledon @ATPWorldTour pic.twitter.com/wY1uMjEgEr