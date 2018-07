La rumeur est devenue réalité à 13h, heure de Londres, Roger Federer n’est plus un «sportif Nike»! L’homme aux vingt titres du Grand Chelem est en effet devenu aujourd’hui le nouvel «ambassadeur global» de la marque japonaise Uniqlo! Les deux parties ont pour l’instant signé un partenariat pour l’année 2018. Son montant n’a pas été dévoilé.

«Monsieur Federer est l’un des plus grands champions de l’histoire: mon respect pour lui dépasse largement le cadre du sport, indique Tadashi Yanai, le fondateur et président d’Uniqlo. Notre partenariat cherchera à innover sur et en dehors du court. Nous partageons un but: provoquer des changements positifs à l’échelle de la planète.»

De son côté, le champion bâlois confie dans le même communiqué «être intensément habité par l’envie de jouer et de gagner d’autres titres.» Il ajoute: «Mais comme Uniqlo, j’ai un très fort attachement à la vie, la culture et aux êtres humains. Nous partageons cette passion de provoquer un impact positif sur la planète et je me réjouis de mettre en commun nos ressources pour y parvenir.»

Après une vie en Nike, Roger Federer ouvre donc une nouvelle parenthèse en termes de sponsoring textile. Son logo «RF» disparaît logiquement avec ce transfert. Par contre, «le Maître» reste (un peu) lié à la marque à virgule pour ce qui est des chaussures; spécialité non-produite par Uniqlo.

Uniqlo ne fabriquant pas de chaussures, Roger Federer met toujours des Nike aux pieds. Image: AFP. (nxp)