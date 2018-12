Roger Federer (37 ans) est bien entré dans la nouvelle saison de tennis, la 22e de sa carrière. À Perth (Australie), il a apporté le premier point à la Suisse, tenante du titre, pour son entrée dans la Hopman Cup.

Le No 3 mondial s'est imposé en 57 minutes et deux petits sets, deux fois 6-1, face au Britannique Cameron Norrie (ATp 91). Federer n'a connu qu'une mini-alerte en début de match, lorsqu'il a été mené 0-40 sur son service, lors du tout premier jeu. Mais la machine Federer s'est alors mise en route, et le Britannique, certainement crispé par l'enjeu, a alors vu les jeux défiler.

«Je me sens prêt, à déclaré Federer après son match Je me sens bien, je suis content de mon tennis, et je crois qu'on a fait un bon match avec Cameron.»

La Suisse mène donc 1-0 contre la Grande-Bretagne, avant le deuxième simple qui opposera Belinda Bencic (WTA 54) à Katie Boulter (WTA 97), puis le double mixte. (nxp)