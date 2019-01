Au surlendemain de sa victoire à la Hopman Cup (avec Belinda Bencic), Roger Federer est arrivé à Melbourne. Il l'a fait savoir en publiant un photo et une courte vidéo sur les réseaux sociaux.

On le voit notamment poser à côté du panneau qui indique qu'il a remporté l'Open d'Australie à six reprises (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 et 2018), dans le couloir de la Rod Laver Arena. Le double tenant du titre remettra-t-il cela dès la semaine prochaine?

En attendant le début du tournoi principal, les qualifications vont commencer mardi à Melbourne. Plusieurs Suisses seront en lice au premier tour.

Henri Laaksonen (ATP 169) affrontera le Norvégien Casper Ruud (ATP 112), la Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 150) est tombée sur l'Allemande Carina Witthoeft (WTA 170), alors que Viktorija Golubic (WTA 104) devra batailler contre Jil Teichmann (WTA 148) dans un duel 100% suisse.

(nxp)