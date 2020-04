Roger Federer n'est plus numéro un mondial, mais son influence sur le monde de la petite balle jaune est intacte. Dans son édition du jeudi 9 avril, L'Equipe le place même au sommet du classement des 20 personnalités influentes du tennis. Une hiérarchie qui comprend des joueurs et joueuses, actuels ou anciens, mais aussi des entraîneurs et des gens de l'ombre qui œuvrent en coulisses.

Si Federer est le numéro un, c'est parce que sa voix compte. Le quotidien français rappelle que le Rhénan n'avait pas apprécié de ne pas avoir été consulté sur l'éviction du président de l'ATP Chris Kermode. «Il avait ensuite fait équipe avec Rafael Nadal pour envisager la suite. Cinq mois plus tard, les deux hommes étaient réélus au conseil des joueurs.»

L'Equipe dresse encore le portrait d'un joueur auréolé de gloire (20 titres en Grand Chelem) dont la dimension dépasse de longue date le cadre du tennis. Patron de l'agence de management Team 8, «Federer a aussi su imposer sa Laver Cup dans le calendrier ATP et ce malgré l'absence de points et l'enjeu, limité pour certains, inexistant pour d'autres».

Les Français ont d'ailleurs fait les frais de l'influence du Maître dans le tennis mondial. Sitôt après l'annonce du report de Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre, la Laver Cup avait déclaré qu'elle ne déplacerait pas son événement, agendé du 25 au 27 septembre à Boston.

Dans le classement du journal sportif figurent également Serena Williams (2e), Novak Djokovic (3e) ou encore Rafael Nadal (4e). Sally Bolton (11e) est également représentée. Elle a été nommée directrice exécutive du tournoi de Wimbledon en décembre 2019.