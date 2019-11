Roger Federer va revivre la situation angoissante de l’an dernier où, battu d’entrée par Kei Nishikori, il n’avait atteint les demi-finales du Masters de Londres qu’après moult calculs et complications. C’est reparti: un rien crispé, passablement «en dedans», le Bâlois a subi les assauts désinhibés de Dominic Thiem (7-5 7-5) et transformé la rencontre de mardi après-midi (15 heures) contre Matteo Berrettini en un match de la dernière chance, au mieux de l’avant dernière.

Avant de se toiser dans l’obscurité de l’O2, l’Autrichien menait 4-2 dans ses confrontations avec le Maître, dont deux victoires cette seule année. Tout son corps semblait pénétré de cette certitude que le passé pèserait: de frappes lourdes en petits pas légers, Thiem est entré dans le terrain à chaque ouverture, sans vergogne, profitant d’un court relativement lent où, un peu à sa surprise, tout du moins à la nôtre, Federer n’a pas réussi souvent à le déborder.

Thiem n’est plus seulement un spécialiste de terre battue: à 26 ans, le tennis indoor, même s’il ne lui a jamais été rebutant, lui est devenu plus accessible, plus agréable. Federer s’y attendait-il? Probablement. A-t-il senti que la soirée serait à nouveau difficile après avoir concédé le break dès le premier jeu? Ce n’est pas certain, mais l’impression a subsisté que sa gestuelle, ses déplacements, n’ont jamais atteint le premier stade de la spontanéité: souvent fautif en retour, parfois malheureux dans ses choix, Federer s’est accroché plus qu’il ne s’est lâché.

Il a certes écarté une balle de match à 6-5, il a certes obtenu deux balles de débreak dans ce même jeu, mais sans faire mine d’initier un changement de tendance.

Christian Despont, Londres