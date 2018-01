Comme il y a un an, Roger Federer (36 ans) et Belinda Bencic (20 ans) participent à Perth (Australie) à la Hopman Cup, ce tournoi exhibition par équipes nationales mixtes.

Les deux Suisses s'étaient mis sur leur 31 pour participer au traditionnel gala de Nouvel-An du tournoi, et ils l'ont fait savoir via Twitter. «Heureuse nouvelle année depuis Perth», a sobrement commenté Belinda Bencic, assortissant son tweet du hashtag #benderer (contraction de Bencic-Federer).

Le numéro 2 mondial a pour sa part écrit: «Heureuse nouvelle année à chacun depuis Perth. 2017 était (une année) irréelle. 2018, nous voici.» Federer espère bien rééditer son fabuleux coup de 2017, lorsqu'il avait remporté l'Open d'Australie au sortir de sa pause forcée de plus de quatre mois.

La première levée du Grand Chelem débute le lundi 15 janvier (finale le 28 janvier).

