Après avoir fait un don d'un million de francs en faveur des familles suisses défavorisées, Roger Federer a repris le chemin des courts. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est toujours au top. C'est sous la neige, dans sa propriété de Valbella dans les Grisons, que le Bâlois a tapé dans la balle. «Je m'assure de me rappeler comment faire des trick shots», a commenté Federer, accompagnant son texte d'un #TennisAtHome (#TennisALaMaison).

Opéré en février d'une arthroscopie du genou droit, le Bâlois est visiblement sur le chemin de la guérison et, à en juger par les «tweeners» et autres coups dans le dos, il semble prêt pour la suite de la saison. Si les conditions sanitaires le permettent, le retour de Federer est prévu pour la saison de gazon cet été.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY