Roger Federer, le plus grand joueur de tennis de tous les temps, a reçu le Laureus Award du «Sportif de l'année», mardi soir à Monaco. Le champion bâlois a aussi reçu celui du «Retour de l'année».

Cela fait de lui le recordman de récompenses (six) aux Laureus World Sports Awards, qui décernent chaque année des prix à des sportifs, mais aussi des associations ou personnes promouvant le sport à but caritatif. La première édition en l'an 2000 avait eu pour parrain Nelson Mandela.

Après avoir reçu ses deux trophées 2018, Roger Federer s'est amusé à faire le pitre devant les objectifs des photographes (voir galerie).

