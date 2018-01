Lundi 29 janvier, le jour d'après pour Roger Federer. Fidèle à la tradition, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a posé avec le trophée Norman Brooks, dans les jardins de la Maison du gouvernement, à Melbourne.

L'an passé, après sa victoire en Australie, Federer avait fêté ce qui était alors son 18e titre majeur «comme une rock star». Rien de tout cela cette année. «La fête a été tranquille cette fois, a-t-il dit. Je n'ai rejoint mes proches et mes amis qu’à trois heures du matin, après le contrôle antidopage et les sollicitations des médias.»

Norman looks even more shiny in the daytime ???? #RF20 pic.twitter.com/VzmAOpattj — Roger Federer (@rogerfederer) 29 janvier 2018

My first moment reunited with the family & team after last night #RF20 pic.twitter.com/ZAPQ4NmcnG — Roger Federer (@rogerfederer) 29 janvier 2018

Norman joined us on the car ride home #NormanInTheTrunk #RF20 pic.twitter.com/1SS1pVa8vB — Roger Federer (@rogerfederer) 29 janvier 2018

Le lendemain d’hier n’est pas douloureux quand la victoire est au bout #Federer #AusOpen pic.twitter.com/KD1Z9J7GSp — Arnaud Cerutti (@arnaud_cerutti) 29 janvier 2018

(Le Matin)