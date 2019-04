Il a beau avoir gagné vingt titres en Grand Chelem et réalisé une immense carrière ornée d'un palmarès long comme le bras et de records à la pelle, Roger Federer n'en reste pas moins un modèle de simplicité dans son univers de géant, et il l'a encore prouvé cette semaine.

A pied d'oeuvre depuis près de deux semaines sur la terre battue helvétique, du côté de Coire, au nord du canton des Grisons, le Bâlois a été photographié cette semaine lors d'une séance d'entraînement alors qu'il passait le balai sur les lignes du club de tennis de Felsberg. Toujours sympa pour les prochains utilisateurs du court.

Federer termina de entrenar en el Tennisclub Felsberg y te limpia los flejes de la cancha para el que viene después, awww. pic.twitter.com/dhBQUqWK86 — Marcos Zugasti (@marcos_z) 26 avril 2019

Trois années après sa dernière apparition officielle sur l'ocre, Roger Federer va faire son grand retour en compétition sur la brique pillée de Madrid (5-12 mai). En attendant, le «Maître» parfait ses frappes «terriennes» dans la quiétude du décor de Felsberg, qui présente l'avantage d'être à une altitude quasi similaire à celle de la capitale espagnole.

Por si alguien anda cerca, el club está en un lugar horrible (?). Anoten la dirección: Rheinstrasse 71, 7012 Felsberg, Suiza pic.twitter.com/GQX8WixTng — Marcos Zugasti (@marcos_z) 26 avril 2019

(nxp)