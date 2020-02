Le 7 février dernier au Cap, en Afrique du Sud, Roger Federer remportait en trois manches (6-4 3-6 6-3) le sixième «Match for Africa», le premier disputé sur le continent noir qui lui est si cher.

À cette occasion, 51'954 spectateurs garnissaient les gradins du stade de football local, nouveau record d'affluence pulvérisé pour un match de tennis. Le précédent avait été établi en novembre 2019, avec 42'517 personnes rassemblées dans les arènes de Mexico pour voir le Bâlois croiser sa raquette à celle de l'Allemand Alexander Zverev.

Les bénéfices de cette rencontre de la solidarité et de la démesure ont été - ou seront - reversés à la Fondation éponyme que Roger Federer a créé il y a 16 ans pour soutenir l'éducation des enfants de six pays africains: Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Malawi, Zambie et Zimbabwe.

Ce jour-là, le Maître avait déjà exprimé publiquement ses remerciements à son «meilleur ennemi» espagnol. Il a poussé encore plus loin, mercredi, le bouchon de la gratitude en envoyant à l'Académie de Rafael Nadal une raquette dédicacée, en souvenir de l'événement. Sympa, non?

Blaise Craviolini

THANKS @rogerfederer??This gift will be a nice way to remember the @matchinafrica at the #RafaNadalMuseum! ????



(Specially dedicated to the “C'mon museum” fans) pic.twitter.com/z4etSUnHwp