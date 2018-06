Tiens, et si Roger Federer débarquait début juillet sur le prestigieux Centre Court de Wimbledon sans le moindre habit Nike sur les épaules? La question serait paru saugrenue il y a quelques semaines encore, mais elle ne l’est plus du tout, désormais. Et pour cause, le contrat entre l’icône du tennis et la marque à la virgule est arrivé à son terme et les négociations sont au point mort entre le camp du Bâlois et la firme américaine.

Profitant de ces discussions, Uniqlo se serait mis en tête de mettre le paquet afin de s’offrir Federer et dénicher ainsi de nouveaux marchés. Les discussions seraient même déjà bien avancées entre les deux parties, voire conclues, comme le relève Vincenzo Martucci, ancien journaliste de la Gazzetta dello Sport, sur le site Internet Sportsenators.it.

L’entreprise japonaise de textile, équivalent asiatique de H&M mais qui fournit des produits de meilleure qualité, a déjà fait son trou dans le tennis avec Kei Nishikori et Novak Djokovic, qu’elle équipait jusqu’au printemps 2017. Elle n’aurait aucun souci financier pour rémunérer à sa juste valeur le plus grand joueur de l’histoire.

Seul problème pour «RF»: Uniqlo ne fabrique pas de chaussures de sport. Il lui faudrait donc trouver une alternative, ainsi que Novak Djokovic l’avait fait en conservant ses chaussures Adidas, désormais remplacées par des Asics. Pas simple, sachant que les joueurs pros ont recours à des chaussures sur mesure. (Le Matin)