Roger Federer, vainqueur dimanche à Miami du 101e tournoi de sa carrière, récupère la 4e place, qu'il avait cédée à l'Autrichien Dominic Thiem, dans le nouveau classement ATP publié lundi et toujours emmené par le Serbe Novak Djokovic devant l'Espagnol Rafael Nadal. Surtout, le Bâlois reprend la tête du classement de la Race - qui prend en compte les résultats depuis janvier - et offre aux huit premiers un billet pour les Masters de Londres.

ATP Race leaders before clay court season:

2019 Federer

2018 Federer

2017 Federer

2016 Djokovic

2015 Djokovic

2014 Djokovic

2013 Djokovic

2012 Djokovic

2011 Djokovic

2010 Roddick — Oleg S. (@AnnaK_4ever) 31 mars 2019

Certes, ce n'est qu'un indicateur qui ne laisse rien supposer pour la suite de la saison, et notamment le retour, après trois années d’absence, de Roger Federer sur terre battue à Madrid - à priori - puis à Roland-Garros. Mais cela montre que l'homme aux 20 titres du Grand Chelem reste le plus régulier de tous après les premiers mois de l'année, sans avoir gagné l'Open d'Australie cette fois, et alors que Novak Djokovic digère encore sa déroute nord-américaine (éliminations au 3e tour en Californie et en 8e de finale en Floride) et que Rafael Nadal soigne son genou droit.

Après avoir remporté, pour la 4e fois, le Masters 1000 de Miami, @rogerfederer passe premier à la Race, avec 2 280 points. #ATP #Federer ????@ATP_Tour pic.twitter.com/KpGYphvaEo — So Tennis (@sotennis1) 1 avril 2019

«C'est pour gagner des gros tournois comme Miami que je continue de jouer. Je suis extatique, car cela me montre que mes décisions, que ce soit pour mes entraînements et mon calendrier, sont les bonnes», a déclaré le «Maître» en conférence de presse, après un mois de mars tout bonnement impressionnant: deux titres (Dubaï et Miami), une finale (Indian Wells) et quelques lignes de plus dans sa légende.

