Roger Federer, qui a changé d'équipementier il y a un an - il est passé de Nike à Uniqlo -, n'est plus en très bons termes avec Nike. Et il ne s'est pas gêné de le souligner dans une interview qu'il a accordée au quotidien de mode américain «Women's Wear Daily».

«Ils (Nike) ont pris la mauvaise direction, a déclaré Federer. Ils voulaient seulement que cela ressemble à un équipement moderne. Mais c'est tout faux de raisonner comme cela.»

De ses propres termes, Federer se sent bien chez Uniqlo. On le serait à moins, avec un contrat de 300 millions de dollars sur dix ans à la clé! Mais Federer se réjouit surtout de bientôt pouvoir arborer à nouveau le logo fait de ses initiales «RF», qui était devenu sa marque de fabrique.

Nike était détenteur des droits sur ce logo jusqu'à fin mars, ce qui signifie que la marque américaine n'a désormais plus le droit de l'utiliser - elle avait de toute manière interrompu la production des produits estampillés «RF» après le départ du Suisse chez Uniqlo. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant de revoir Roger Federer arborer à nouveau ses fameuses initiales.

«J'espère que Nike saura se montrer courtois et serviable, poursuit Federer dans son interview. C'est quelque chose de très important pour moi et mes fans.» Le temps que ça prendra n'occupe pas les pensées du Bâlois. «La bonne nouvelle, c'est que cela va se faire. Ce sont mes initiales, après tout. C'est bien qu'elles ne leur (à Nike) appartiennent pas pour toujours. Cela va bientôt se faire et c'est ce qui compte.»

Federer en a rajouté quelques couches sur Nike. «J'aimerais enfin un T-shirt beau, frais et craquant. Je suis aussi heureux de ne plus devoir me présenter en training aux conférences de presse. Je ne dois plus porter ces choses. C'est beau d'enfin bien paraître.»

Comment la firme Nike réagira-t-elle à ces attaques? Car il faut encore rappeler que si Roger Federer est équipé par Uniqlo pour ce qui est des vêtements, il porte toujours des chaussures Nike. Le conflit est programmé.

Le logo «RF» a été utilisé à toutes les sauces par les supporters et supportices de Roger Federer. Images: AFP.