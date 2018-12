Dès dimanche à Perth, Roger Federer (ATP 3) et Belinda Bencic (WTA 54) représenteront la Suisse à la Hopman Cup, ce tournoi mixte qu'ils avaient remporté en 2018.

Mais avant de passer à sa première compétition de l'année - la Suisse affrontera la Grande-Bretagne dimanche pour son entrée en lice -, Federer était en représentation ce jeudi. Il s'est en effet rendu au désert des Pinnacles, en plein parc naturel du Nambung, quelque 200 kilomètres au nord de Perth.

Au milieu de ces flèches calcaires qui sortent du sol - les plus hautes d'entre elles peuvent atteindre 4 mètres -, et sous un soleil de plomb à en juger par les photographies qui ont été postées sur les réseaux sociaux, «RF» a tapé quelques balles avec des enfants et s'est même essayé au «moonwalk» de Michael Jackson dans ce paysage effectivement lunaire.

Roger Federer en visite au désert des Pinnacles avant d'être porté au pinacle à l'Open d'Australie? En tout cas, le raccourci est vite fait.

(nxp)