Roger Federer, qui entame à plus de 37 ans sa 22e saison sur le circuit ATP avec l'espoir d'accrocher son 100e titre, s'est dit jeudi «très excité et motivé» pour débuter ce qu'il espère être une nouvelle année «formidable».

Le début 2019 s'annonce chargé pour le Suisse, qui pointe à la 3e place mondiale, et doit notamment défendre son titre à l'Open d'Australie (14-27 janvier), où il reste sur deux victoires en 2017 et 2018. Malgré ses 20 titres du Grand Chelem au compteur, le Bâlois reste prudent. «Je pense qu'à mon âge, les gens sont bien conscients que si j'arrive à faire quelque chose d'extraordinaire (ndlr: à Melbourne), ce serait incroyable», a-t-il déclaré jeudi, peu après son arrivée à Perth.

Welcome back, @rogerfederer! ????



The defending champion has landed in @WestAustralia for another shot at the #HopmanCup title. #justanotherdayinWA pic.twitter.com/5GcgXp1LCY