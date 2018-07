Hier soir, Roger Federer avait barbecue «avec des saucisses de veau apportées de Suisse». Avant deux jours de congé et après trois matches immaculés, le Bâlois avait bien mérité ce plaisir AOC dans son jardin de Wimbledon Village.

Il venait de remporter contre Jan-Lennard Struff son 29e set de suite sur gazon, le neuvième d’une première semaine «merveilleuse» («wunderbar»). Un mot presque trop faible pour décrire sa performance au service.

Deux chiffres pour bien comprendre. Mercredi face à Lukas Lacko, «RF» a aligné 35 points gagnés de suite sur son engagement. Trente-cinq! Soit presque un set et demi sans permettre à l’adversaire de simplement exister. Et plus globalement, «le Maître» a traversé la semaine sans jamais se retrouver à «Deuce» sur ses jeux de service.

«Alors ça, c’est formidable, se félicitait-il hier soir en apprenant la statistique. Je me suis prouvé que, peu importent les options prises, je peux compter sur mon service. J’y vois le salaire de mes neuf matches entre Stuttgart et Halle. C’était très important d’enchaîner ainsi.» Au moment d’aborder une deuxième semaine forcément (un peu) plus incertaine, ce constat a tous les traits d’une valeur refuge pour Roger Federer.

«Dès lundi, je vais retrouver des meilleurs retourneurs, à commencer par Mannarino mais aussi des gars plus solides du fond, reprenait le Bâlois. Cela veut dire que je vais devoir être plus précis encore et que je serai plus fatigué au moment de servir. Voilà pourquoi c’est important d’avoir des bonnes sensations.» On aurait plutôt dit «un service cinq étoiles». (nxp)