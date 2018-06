1. LES CHAMPIONNES SONT LÀ

Alors bien sûr, Ostapenko, Kvitova, Schiavone, Stosur, Kuznetsova et Venus Williams ont mordu la poussière. Mais à la grande majorité de leurs quatorze titres du Grand Chelem racontent une époque révolue. Le constat est donc implacable: cette année à Roland, les vraies patronnes sont au rendez-vous. Sur les treize survivantes de ce lundi matin, six sont des championnes de Grand Chelem. Il y a les éternelles (Serena Williams, Sharapova), les nouvelles (Stephens, Wozniacki), la flamboyante (Muguruza) et la discrète (Kerber). Un club de luxe complété par la No 1 mondiale, Simona Halep, la finaliste de dernier US Open, Madison Keys, et des demi-finalistes au Masters (Garcia) et à l’Open d’Australie (Mertens). Bonne chance pour trouver l’intruse et la favorite. «Halep joue bien depuis trop longtemps pour ne pas triompher un jour, Wozniacki a empilé de la confiance en Australie, énumère Steffi Graf. Et tant que Serena est dans le tableau, tout peut arriver.» En effet. Car avec autant de filles qui «connaissent le chemin», l’empoignade s’annonce épique.

2. ON NE SAIT PAS QUI VA GAGNER

C’est un argument dramaturgique de poids: le tableau féminin n’a pas «sa» Rafael Nadal. On ne connaît donc pas encore l’identité de la gagnante. Alors sans doute cette appropriation totale de la «valeur suspense» est-elle un peu injuste; les femmes n’y sont pour rien dans l’hégémonie du Majorquin. Mais leur tableau alimente les discussions, génère des paris, voire des controverses. Au premier rang des questions: les championnes de Grand Chelem partent-elles avec une longueur d’avance? «En gagnant un gros titre, tu te prouves à toi-même que tu en es capable. Cela te donne un supplément de conviction, admet Garbiñe Muguruza, sans doute la plus impressionnante. Mais en même temps, ces titres ne t’aident pas à rentrer le coup droit long de ligne au moment décisif.» C’est vrai. Jelena Ostapenko l’avait magnifiquement démontré il y a douze mois; ce qui peut donner des idées à Madison Keys ou à Caroline Garcia. Et réconforter Simona Halep qui lutte avec sa malédiction des finales perdues (3).

3. LES HOMMES ONT COPIÉ LEUR DÉFAUT

La critique s’est imposée en dogme durant la dernière décennie, le circuit féminin était devenu un laboratoire de la frappe monomaniaque. Sans variation ni alternative. Or ce fossé culturel se réduit à mesure que la «Next Gen» adopte le culte du parpaing aveugle. «Les joueurs ne réfléchissent plus», a asséné Toni Nadal dans une interview au Monde. Même si le refrain du «tonton» est connu, les impasses tactiques dans lesquelles s’enfoncent parfois Pouille, Kachanov ou Zverev ne sauraient lui donner tort. «Le temps manque aux joueurs pour montrer qu’ils sont intelligents, appuyait Wilander dans L‘Équipe d’hier. Même sur terre battue, c’est bang, bang, bang! Le temps de réaction diminue. On peut encore être proactif sur son propre service ou sur la deuxième balle adverse mais, le reste du temps, il s’agit avant tout de frapper très fort, le plus tôt possible.» Alors quand ça passe, c’est sublime (les deux premiers sets de Thiem hier). Mais au moindre grain de sable, les «plans B» manquent. Chez les filles ou les garçons.

4. WILLIAMS-SHARAPOVA, C’EST POPCORN

Voilà 36 heures que le rendez-vous est pris et 48 que tout le monde en parle. Puisque Roland-Garros ne pouvait pas avoir un Federer-Nadal, il n’avait qu’une seule chance d’abriter «le» match. «Lequel», a demandé Madison Keys dans un sourire complice. Serena Williams – Maria Sharapova, 22e acte. Le duel des divas. Quinze ans d’oppositions marketing, culturelle, amoureuse (Dimitrov). Et quinze ans d’un blocage sportif; voire d’un blocage tout court. Depuis l’été 2004, la Russe n’a en effet remporté que trois sets face à «la Chèvre». Dix-huit défaites de suite pour un casse-tête que résumait Heinz Günthardt en 2016. «Elles ont le même jeu sauf que Serena est plus puissante et défend mieux.» Un dernier point encore valable vu l’état de forme de l’Américaine? Pas sûr. Mais comme souvent, le match se jouera dans la tête. «Son livre, je me réjouissais de le lire. Et puis j’ai été surprise qu’il soit autant question de moi, s’est étonnée Serena Williams samedi. Je ne savais pas que j’avais joué un si grand rôle dans sa carrière.» Et pan. Premier coup gagnant, avec 36 heures d’avance. (nxp)