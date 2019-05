Marton Fucsovics (ATP 37) a été battu au 1er tour du tournoi ATP de Rome par le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 18) 6-1 7-6.

Sur la balle de match, le deuxième service du Géorgien a été annoncé faute par le juge de ligne. L'arbitre Gianluca Moscarella est ensuite descendu de sa chaise pour corriger la décision, jugeant la balle bonne. «C'est sûr, elle touche la ligne», explique-t-il au 37e joueur mondial.

Sans contester, Marton Fucsovics a accepté la décision et perdu la partie. Après avoir pris ses affaires, le Hongrois s'est avancé vers la marque litigieuse pour la prendre en photo avec son téléphone.

Plus tard, Fucsovics a exprimé sa frustration sur Instagram. «Dernier point du match. Je ne voulais pas mais j'ai reçu beaucoup de demandes pour la poster... si la balle est out, il y a double faute et encore une chance pour moi. Mais l'arbitre a dit le contraire...» a détaillé le joueur.

Relançant le débat du «hawk-eye» sur les tournois de terre battue, surface sur laquelle ce système vidéo n'est pas appliqué, l'espoir canadien Denis Shapovalov est venu prêter main forte à son collègue du circuit.

This is brutal in my opinion. We need to have Hawkeye on clay. There has to be a way. What do you guys think. https://t.co/D2w8U8W0L2