Vingt ans après sa première finale à l'US Open, Serena Williams s'est qualifiée jeudi pour sa 10e finale à Flushing Meadows, sa 33e en Grand Chelem, égalant ainsi le record du plus grand nombre de victoires à New York détenu par Chris Evert (101). Après avoir échoué à trois reprises à rejoindre Margaret Court dans l'histoire, l'Américaine tentera samedi de décrocher ce fameux 24e titre «Majeur» après lequel elle court depuis un an.

Elina Svitolina y a cru 15 minutes sur le Arthur Ashe. Lors du premier jeu, où, sur le service de son adversaire, la compagne de Gaël Monfils a galvaudé - c'est le mot - deux de ses trois balles de break. Puis, juste après avoir perdu sa mise en jeu, l'Ukrainienne a alors vu trois opportunités - parfaitement négociées par Serena Williams - de recoller lui passer sous le nez. Et dans la foulée, le rouleau-compresseur américain s'est mis en marche...

De retour dans sa combinaison noire pour ce match, la sextuple lauréate à l'US Open a pris le premier set puis le service d'Elina Svitolina, contrainte d'être sans cesse sur la défensive, dès le début de la deuxième manche. Injouable derrière sa première balle de service - 24 points sur 28, Serena Williams a armé 33 coups gagnants pour finalement s'imposer 6-3 6-1 après 1h10' de jeu.