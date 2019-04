Serena Williams ne rechigne jamais à s'afficher sur les réseaux sociaux. L'ancienne No 1 mondiale du tennis féminin l'a encore prouvé ces derniers jours: elle a diffusé sur son compte Instagram une vidéo où on la voit en train de danser et de chanter sur «Love on the Top», le tube de Beyoncé.

On rappellera qu'en 2016, Serena Williams, qui est une amie proche de Beyoncé, était apparue dans un clip de la star du RnB, en l'occurrence celui du single «Sorry».

(nxp)