L'Américaine Serena Williams assure avoir encore soif de victoires après l'interruption de sa carrière pour cause de maternité. «Cela va peut-être sans dire, mais je dois le dire de manière forte: je veux absolument d'autres titres du Grand Chelem. Je suis au courant du record et, ce n'est pas un secret, mon objectif c'est 25», assure-t-elle dans le magazine Vogue paru mercredi.

A 36 ans, elle a remporté 23 victoires en simple dans les tournois majeurs, soit un de plus que l'Allemande Steffi Graff et à une victoire de l'Australienne Margaret Court.

«Avoir eu un bébé peut m'aider»

La joueuse a retrouvé les courts pour un match exhibition à Abou Dhabi fin décembre, près d'un an après avoir mis sa carrière entre parenthèse. Elle a déclaré forfait pour l'Open d'Australie, qui débute la semaine prochaine et dont elle est tenante du titre, s'estimant «pas au niveau» et pourrait retrouver la compétition à Indian Wells en mars.

«En fait, je pense qu'avoir eu un bébé peut m'aider», explique la joueuse qui a épousé le co-fondateur du site Reddit Alexis Ohanian, à la mi-novembre à la Nouvelle-Orléans (sud).

«Quand je suis trop angoissée, je perds mes matches, et je crois que beaucoup de cette anxiété a disparu depuis qu'Alexia est née. Sachant que j'ai eu ce beau bébé, je sens que je n'ai pas besoin de jouer une autre partie, dit-elle. Je n'ai pas besoin d'argent, de titre ou de prestige. J'en veux, mais je n'en ai pas besoin».

Caillots de sang

Serena Williams raconte aussi quand «tout à mal tourné» après la naissance de sa fille par césarienne. Le lendemain de l'accouchement, la joueuse, qui avait déjà été hospitalisée en 2011 pour une embolie pulmonaire, a été victime d'un nouvel incident et les médecins ont découvert des caillots de sang dans ses poumons, puis la cicatrice de sa césarienne s'est rouverte à cause de fortes quintes de toux, provoquant un hématome dans l'abdomen. A sa sortie de la clinique six jours plus tard, elle est restée alitée pendant six semaines. (si/nxp)