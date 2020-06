Parce qu’elle a l’habitude de lui organiser son anniversaire sur ses terres de Roland-Garros, la fédération française de tennis a eu la bonne idée d’organiser, jeudi, une «table ronde vidéo» avec Rafael Nadal. Attablé sur une terrasse ensoleillée de son île, le Majorquin s’est livré durant une demi-heure au jeu des questions avec la gravité et le recul qui ont fait sa réputation. Extraits.

Rafa, vous avez repris le chemin de l’entraînement sans savoir quand viendra le temps de la compétition. Pouvez-vous nous dire quel est le niveau de vos sensations et de votre motivation?

J’ai repris il y a deux semaines et j’y vais vraiment tranquillement, pas à pas. Tout simplement parce que j’ai passé deux mois et demi dans un appartement sans toucher une raquette. Alors pour l’instant, l’objectif est avant tout de ne pas me blesser. Je ne tape pas la balle quotidiennement et jamais plus qu’une heure et demie par jour. Je me contente de préparer mon corps pour la suite, lorsque nous en saurons davantage sur une éventuelle reprise du circuit.

Justement, vous vous êtes montré plutôt pessimiste durant le confinement, pronostiquant une année 2020 blanche. Avez-vous changé d’avis avec l’amélioration de la situation sanitaire?

Je ne sais pas trop. Je n’ai pas le don de prédire l’avenir. Mais lorsque j’ai exprimé mes doutes, la situation sanitaire était catastrophique. Partout en Europe, des gens luttaient pour leur vie. Donc à ce moment-là, mon esprit était incapable de se projeter dans le tennis. Aujourd’hui, ma position est à peu près la suivante: si nous sommes capables d’organiser des tournois sans risque et équitables pour tous les protagonistes, on recommencera. Mais le tennis n’est pas le football. Les joueurs viennent de la planète entière. Et je trouverais injuste, presque inacceptable, de reprendre sans certains collègues bloqués par une situation sanitaire compliquée dans leur pays.

En l’état actuel du calendrier, il n’y aurait qu’une semaine entre l’US Open et Roland-Garros. Seriez-vous prêt à renoncer à l’un des deux pour augmenter vos chances dans l’autre? Et si oui, lequel aurait votre préférence?

Je ne peux évidemment pas répondre à cette question. D’abord parce que cette situation n’est pas encore réelle et aussi parce que je ne peux pas m’imaginer qu’elle le devienne. Pour Roland-Garros, j’ai été averti de son changement de dates dix minutes avant l’annonce (par téléphone). J’ai pris acte en les encourageant à dialoguer avec l’ATP et les joueurs pour ne pas compliquer encore plus la problématique du calendrier. D’un côté, j’admire le volontarisme de la FFT et, de l’autre, je pense qu’il est encore très difficile de se projeter.

Et pour New York, qui a payé un lourd tribut au Covid-19 et se retrouve actuellement, comme tout le pays, secouée par les émeutes liées à la mort de George Floyd?

Si je devais prendre une décision aujourd’hui, je ne voyagerais pas à New York pour jouer un tournoi de tennis. La situation y est très compliquée. Mais qu’en sera-t-il dans deux mois? Je fais confiance à la fédération américaine pour prendre la décision qui s’impose dans le timing qui s’impose. L’équation est finalement assez simple: le tennis reprendra s’il n’y a pas de risque d’être contaminé et de propager le virus en voyageant. Sinon, cela n’aurait aucun sens. Nous enverrions de plus un très mauvais message à l’ensemble de la société.

La société américaine, justement, est actuellement secouée par une vague de manifestations en réaction aux violences policières et raciales. Pensez-vous que les sportifs utilisent assez leur plateforme afin de lutter contre le fléau du racisme?

C’est un vaste débat qui mériterait au moins une journée de discussion. L’enchaînement des événements aux États-Unis depuis dix jours, ce sont le genre de choses que tu espères ne plus revoir, que tu penses ne plus revoir… Et puis elles reviennent quand même. Alors bien sûr que sportifs ou non, tous les gens normaux veulent lutter contre ce fléau. Mais comment s’y prendre? Il faut du temps, de la patience, faire confiance à l’autre. Avec la pandémie et ses conséquences puis ces violences, j’ai le sentiment que l’atmosphère générale est lourde, électrique. Il me semble d’autant plus important de se serrer les coudes, de respecter les opinions différentes et surtout de soutenir tous ceux qui luttent contre la violence. Car la violence engendre toujours le désastre.

Propos recueillis par Mathieu Aeschmann