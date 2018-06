Et si le premier sacre en Grand Chelem de la Roumaine Simona Halep, samedi à Roland-Garros, trouvait son origine dans la réduction mammaire à laquelle elle s'est soumise en 2010, soit il y a huit ans? La question n'est pas si saugrenue que cela.

En 2008, Simona Halep n'a pas 17 ans lorsqu'elle remporte le tournoi juniors de Roland-Garros. À l'époque, elle se fait remarquer par son jeu, bien sûr, mais aussi par son imposante poitrine (du 80E!).

Mais, gênée par ses seins, la Roumaine peine à progresser dans la hiérarchie de la WTA. «Ma poitrine me dérange physiquement, surtout au service, confirme-t-elle à l'époque. Elle est si lourde que j'ai régulièrement des douleurs dans le dos.»

En 2010, année qu'elle termine au 81e rang à la WTA, Simona Halep prend donc une décision radicale: elle choisit de se faire réduire la poitrine, passant à un 80B qui la gêne nettement moins sur le court.

La progression est fulgurante: elle intègre le Top-50 en 2011, remporte son premier tournoi WTA en juin 2013 à Nuremberg, intègre le Top-10 le 27 janvier 2014 (elle n'en est plus jamais sortie depuis), devient la 25e No 1 mondiale de l'histoire le 9 octobre 2017 et, donc, réussit enfin à remporter un tournoi du Grand-Chelem, le samedi 9 juin 2018 à Roland-Garros.

Simona Halep aurait-elle connu pareille ascension si elle ne s'était pas fait rapetisser les seins? Il est aujourd'hui permis d'en douter.

