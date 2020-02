«Au septième ciel» après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem, samedi à l'Open d'Australie, Sofia Kenin (21 ans) n'en a pas moins estimé que cette victoire était la preuve que «tout se mettait en place» pour elle après le dur travail accompli.

Quel est le moment le plus fou de la journée?

Ces deux dernières semaines ont été remplies d'émotions. C'est un tel honneur. Je suis si fière de moi, de mon père, de mon équipe, de tous ceux qui m'entourent. Nous avons tous travaillé dur. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous l'avons fait! Nous nous sommes battus et maintenant je suis au septième ciel.

Votre mère n'est pas là. Regardait-elle votre match à la TV et lui avez-vous parlé?

Oui, je l'ai appelée juste après le match pour lui dire que tout allait bien, que j'avais gagné, qu'elle pouvait se détendre. Elle était à la maison, avec ma grand-mère, ma sœur et les chiens. Elle était très stressée, elle est très superstitieuse. Elle était très heureuse, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas lui parler des heures, que j'allais bientôt rentrer à la maison et qu'elle allait pouvoir m'embrasser plus fort qu'elle ne l'a jamais fait.»

Vous jouez avec une énorme confiance en vous. D'où vous vient-elle?

J'ai toujours été comme ça. Je savais qu'il fallait que je m'impose si je voulais arriver là où je suis. Toute cette confiance, je l'ai acquise à force de gagner des matchs, les succès que j'ai eus en 2019. Avec le titre WTA de joueuse ayant le plus progressé dans l'année, aussi... Mais jouer des matchs m'a vraiment beaucoup apporté en confiance. Je vois que les choses m'arrivent petit à petit, tout se met en place.

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez douté?

Pas vraiment. L'année 2019 avait très bien commencé avec mon premier titre WTA, à Hobart. Ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai fait un bon tournoi à Paris (nldr: 8es de finale à Roland-Garros). J'ai joué contre mon idole Serena (Williams qu'elle a éliminée au 3e tour) avant de perdre contre Ash (Barty, future lauréate). J'ai eu ma revanche ici (à Melbourne où elle a éliminé la No 1 mondiale australienne en demi-finales). Donc oui, les choses arrivent si vite en ce moment... Et puis j'aime jouer sur les grands courts. C'est là que je joue. Je joue pour être sur les grands courts, vivre ces atmosphères de folie.

Pensez-vous pouvoir vous imposer sur la durée sur le circuit féminin?

J'aimerais! Ce serait génial. Mais pour le moment, je ne réalise toujours pas ce qu'il s'est passé à l'instant. Il faut que je redescende émotionnellement pour tout digérer. J'espère pouvoir continuer, m'appuyer sur tout ce que j'ai accompli ces deux dernières semaines et aller de l'avant.

Au classement WTA vous passez devant votre idole Serena Williams. Qu'est-ce que ça vous fait?

Je ne réalise pas encore. Je suis encore dans une sorte de brume. Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il s'est passé. J'ai l'impression de réussir de grandes choses pour le tennis américain. Et c'est un tel honneur. J'ai regardé Serena, je l'ai suivie dans toutes ses victoires en Grand Chelem (23). Et c'est très étrange d'être devant elle au classement. J'ai hâte de me retrouver dans la même équipe qu'elle en Fed Cup!

Il paraît que vous allez aller à la boutique Cartier de Melbourne?

Oui, j'ai vu des choses. Je suis tout excitée ! Je veux me faire des cadeaux: une bague et le bracelet clou.

(afp/nxp)