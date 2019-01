Stan, tout s’est joué à tellement peu de chose dans ces jeux décisifs...

Oui, c’est dur de perdre comme ça. Raonic a très bien joué, cela s’est décidé sur deux ou trois erreurs que j’ai commises. Mais si c’est frustrant, je dois aussi me dire que j’ai bien joué.

Finalement, malgré la défaite, il y a du positif à retirer, non?

Oui, bien sûr. Après ma blessure au genou, rien ne me garantissait que je pourrais revenir à ce niveau. Il faut que je regarde sur le long terme, même si j’aurais bien aimé durer un peu plus longtemps ici, en Australie. Avec du recul, je suis content de mon niveau, de la façon dont je me déplaçais, de mon jeu en général. Mais je veux gagner plus de matches.

Vous aviez dit il y a un peu plus d’un an que vous souhaitiez jouer encore trois ou quatre ans: toujours vrai?

L’envie est là, sinon je n’aurais pas bossé autant pour être à nouveau d’attaque. Mais quant à arrêter un nombre d’années, c’est difficile en fait. Je veux d’abord faire une bonne saison. Et mon niveau physique, la qualité de mon jeu et mon mental me font penser que je suis sur le bon chemin. Après, on verra. (nxp)