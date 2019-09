Vous avez semblé revenir dans le match au troisième set, puis vous vous êtes brusquement effondré (7-6 6-3 3-6 6-1). Que s’est-il passé?

De manière générale, je pense que Daniil est très solide en ce moment, et qu’il possède un jeu difficile à aborder. Je n’ai pas bien commencé et c’était déjà problématique. Après, je n’ai jamais trouvé le bon rythme, le bon équilibre, entre temporiser ou attaquer. Je n’ai pas bien servi non plus. Je n’étais pas le meilleur, sans aucun doute.

Vous avez passé un jour et demi au lit avec une grippe, sans pouvoir vous entraîner. Regrettez-vous de ne pas avoir eu plus d’énergie pour affronter une situation aussi compliquée?

Bien sûr que je le regrette. Mais ça fait partie d’un Grand Chelem, il faut vivre avec. J’ai dépensé l’énergie que j’avais à disposition, et j’aurais forcément aimé en avoir plus. Du début à la fin, j’ai manqué de tout: d’intensité, de mobilité, d’idées claires.

Vous avez galvaudé une balle de premier set relativement facile…

… et c’est clair qu’elle aurait pu influencer la suite. Elle m’aurait permis d’être plus relâché, et peut-être que Daniil se serait un peu crispé. Cela dit, il a servi pour le gain du set, je n’étais pas dans une position favorable. Il y a eu de nombreux moments bizarres dans ce set.

Ressentez-vous de la frustration, comme de nombreuses autres victimes de Medvedev?

Oui, car je perds le match plus que lui ne le gagne. En fait, je n’ai jamais trouvé la solution. La difficulté était de choisir la bonne balle à attaquer face à un adversaire qui joue aussi loin de sa ligne, avec si peu de rythme, en multipliant les combinaisons. Et encore, quand on attaque une balle, il ne faut pas se louper. J’ai échoué.

Avez-vous observé les allées et venue du soigneur vers la chaise de Medvedev?

Oui, mais quelle importance? Chacun fait ce qu’il veut, je n’y prête aucune attention. Lui, je l’entends dire depuis deux tours qu’il ne se sent pas en état de jouer, et pourtant il continue de gagner, il continue de sortir des gros matches.

Cette agitation vous a-t-elle perturbé?

Comme je l’ai dit, je m’en fiche. Certains joueurs aiment montrer qu’ils souffrent, d’autres font tout pour le cacher. A la fin, je suis persuadé que le 95% d’entre nous a mal quelque part. Chacun gère comme il le peut. Aucun problème pour moi si Medvedev voulait appeler le soigneur, je savais de toute façon qu’il se battrait. La preuve, il a été meilleur que moi.

Pensez-vous qu’il peut remporter le tournoi?

Il le peut, bien sûr. Mais je doute qu’il le fasse.

Pourquoi?

Parce qu’il a quand même l’air de plus en plus fatigué, et parce qu’il devra battre des adversaires encore plus forts. Mais ce n’est que mon opinion. En réalité, il n’est plus qu’à deux matches du titre. Et avec lui, depuis deux mois, on n’est plus sûrs de rien.

Lundi, vous réintégrerez le top 20. Est-ce une forme de consolation?

Ce n’est pas assez. Pas assez. Je veux aller beaucoup plus haut et je vais continuer de travailler dans ce sens.