«Filling up the carbs!!» En français dans le texte: «Je fais le plein de glucides!!» C'est par ces mots que Stan Wawrinka a commenté la photo qu'il a postée ce samedi en début d'après-midi sur son compte Twitter.

On le voit tenant une casserole dans sa main gauche, et on distingue en effet un reste de pâtes - des ravioli? - au fond de la casserole.

Stan Wawrinka est actuellement à Rome, où il prépare son grand retour aux affaires sur terre battue. Il a hérité d'un premier tour ardu, puisqu'il affrontera Steve Johnson au premier tour du Masters 1000 romain.

Matricule 55 à l'ATP, l'Américain n'a plus joué depuis la défense victorieuse de son titre sur la terre battue verte de Houston. Steve Johnson a pris le temps de se marier après ce doublé au Texas, avant de mettre le cap sur l'Europe.

On saura en début de semaine si les pâtes avalées par Stan Wawrinka ne lui auront pas trop pesé sur l'estomac...

(Le Matin)