Un «modeste» ATP-250 qui s’offre une finale digne d’un Masters 1000 voire d’un Grand Chelem: bienheureux organisateurs du tournoi d’Anvers! Qui ne pouvaient rêver mieux que cette affiche entre Stan Wawrinka et Andy Murray comme paroxysme et cerise sur le gâteau à une semaine magique. Un vingtième affrontement – l’Ecossais menait 11-8 avant dimanche – entre deux convalescents «morts de faim», qui n’avaient plus gagné de titre depuis 2017 (Wawrinka à Genève, Murray à Dubai).

Un spectacle à couper le souffle

Spectacle était attendu, spectacle il y a eu! D’autant que l’ingrédient majeur d’un «grand» match de tennis, le suspense, a daigné s’inviter aux débats. Le natif de Glasgow a eu raison du Suisse au terme d’une lutte acharnée, s’imposant 4-6 6-4 6-4 en 2 heures et 27 minutes. Il a obtenu du même coup son 46e titre sur le circuit professionnel, le premier - bien sûr - depuis qu'il avait... annoncé sa retraite.

Face à un contradicteur de 32 ans retombé à la 243e place mondiale après ses blessures à répétition à la hanche, le Vaudois (34 ans/ATP 18) a d’emblée affiché ses intentions, contrairement au scénario observé la veille en demi-finale face à la révélation italienne Jannik Sinner.

En réussissant deux aces sur son premier jeu de service et en «volant» dans la foulée la mise en jeu de son adversaire, «Stanimal» a lancé sa finale de la meilleure des façons. Solide, inspiré – surtout en revers, son arme de prédilection, il a ensuite enchaîné pour s’octroyer cette première manche 6-3 en 43 minutes, sans connaître la moindre alerte. Nice job!

Réajustement tactique salutaire

Au deuxième set, Andy Murray s’est évertué à varier ses effets – quitte à jouer parfois à plat – et à trouver des solutions. En évitant par exemple et dans la mesure du possible le revers adverse ou en ralentissant le jeu pour donner moins de consistance à ses balles, histoire que Stan Wawrinka ne puisse pas (trop) s’appuyer dessus.

Résultat de ce réajustement tactique de l’ancien numéro un mondial: une manche beaucoup plus indécise, truffée de rebondissements. La différence s’est faite au dixième jeu, moment «choisi» par le Britannique pour concrétiser sa première balle de set, alors qu’il avait préalablement effacé une balle de double break et que plus personne n’aurait misé le moindre kopeck sur ses chances.

Echanges de politesses

Le troisième set a été du même acabit: complètement fou! «Je te breake, tu me breakes»... Cet échange de politesses s’est vérifié à quatre reprises au cours des six premiers jeux. D'autant plus surprenant qu'il est intervenu entre deux joueurs réputés être de bons serveurs.

A 4-4, alors que Murray semblait être «mûr» pour concéder une nouvelle fois son service, Wawrinka s’est «perdu» en fautes directes. Puis en lucidité le jeu suivant, le dernier en l'occurrence, allant chercher au filet une balle qui se dirigeait nettement dans le couloir.

Que de regrets donc pour Stan Wawrinka, qui n'a pu aller au bout de sa chevauchée fantastique dans la Cité des diamantaires. Andy Murray, lui, peut aussi nourrir un regret: il n’a pas touché de raquette sertie de pierres précieuses, comme c’était traditionnellement le cas il y a encore quelques années à Anvers, où il fallait remporter trois fois le tournoi en cinq ans pour repartir couvert de diamants…