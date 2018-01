Le tirage au sort des tableaux principaux de l'Open d'Australie a lieu ce jeudi (9h du matin en Suisse, 19h à Melbourne).

Depuis hier, une des grosses interrogations des organisateurs - et des supporters - suisses concernait Stan Wawrinka. Opéré (deux fois) du genou cet automne, forfait mercredi pour le «Tie Break Tens» en raison d'une blessure à l'épaule, «Stan the Man» allait-il également déclarer forfait pour la première levée du Grand Chelem et rentrer prématurément en Europe?

Apparemment pas, puisque Stan Wawrinka a été confirmé tête de série numéro 9 avant le tirage. Il a donc dû décider qu'il se sentait apte au combat. Une bonne nouvelle!

Stan Wawrinka confirmé à l'instant tête de série no 9 par l'organisation... il devrait donc être sur la ligne de départ. #AO18 — Mathieu Aeschmann (@maeschmann) 11 janvier 2018

(Le Matin)