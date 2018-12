Stan Wawrinka (ATP 66) lève peu à peu le voile sur sa saison 2019. C'est ainsi que, ce lundi matin, le tennisman vaudois a posté un tweet dans lequel il annonce sa participation au tournoi ATP 250 de Sofia, du 3 au 10 février prochains.

«Retour en arrière sur le Sofia Open 2018 auquel je participais pour la première fois», écrit-il, au-dessus d'une photo où il pose devant la Cathédrale Alexandre-Nevski, raquette et balles en mains. «Je me réjouis d'y rejouer en février 2019 et je m'attends à disputer des batailles épiques sur le court», ajoute-t-il. L'an passé, «Stan the Man» avait atteint les demi-finales à Sofia.

Dans la foulée du tournoi bulgare, Wawrinka mettra le cap sur Rotterdam (tournoi ATP 500, du 11 au 17 février).

Mais pour Wawrinka, les affaires sérieuses reprendront la semaine prochaine. Wawrinka est en effet attendu au tournoi ATP 250 de Doha, en guise de préparation à l'Open d'Australie (du 14 au 27 janvier). La tête de série No 1 du tournoi qatari sera tout simplement le No 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic.

Throwback to playing Sofia Open 2018 for the 1st time where I visited the Alexander Nevsky Cathedral. I’m excited to play in February 2019 and look forward to epic battles on the court with the strong player field. ????? ? ?? ??????????, ??? ????????? ????????! @sofiaopentennis pic.twitter.com/dKKULxSxLL