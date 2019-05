La romance entre le tennisman vaudois Stan Wawrinka (34 ans) et la joueuse croate Donna Vekic (22 ans) semble terminée. La rumeur, qui se faisait persistante sur le circuit, a enflé ces derniers jours, et tout semble indiquer que le couple s'est désormais séparé.

Ainsi, on ne trouve quasi plus une photo où Stan et Donna sont ensemble, que ce soit sur le compte Instagram de Stan Wawrinka ou celui de Donna Vekic. Pourtant, les deux tourtereaux usaient et abusaient des publications de clichés communs. Mais visiblement, chacun a fait le ménage sur son propre compte.

Donna Vekic a laissé très exactement huit images communes, l'une des plus récentes datant du 29 octobre 2018, à l'occasion de la première du film «Bohemian Rhapsody», à Londres, en compagnie de Rami Malek, l'acteur qui a incarné Freddie Mercury.

Quant à Stan Wawrinka, il n'a laissé qu'une seule photo où il apparaît aux côtés de Donna Vekic: c'était le 25 mars 2017 à Miami, en compagnie également du mannequin brésilien Adriana Lima et de Dave Grutman, un des papes de la nuit à Miami.

Tout semble donc indiquer que les deux joueurs ont choisi d'emprunter des chemins différents. Stan Wawrinka et Donna Vekic formaient un couple depuis 2015. Récemment, ils étaient allés jusqu'à s'incliner le même jour, au même tournoi et quasi simultanément: c'était à Miami, le 23 mars dernier. Wawrinka avait perdu contre Filip Krajinovic en 32e de finale, et Donna Vekic contre Petra Kvitova en 16e de finale, tous deux en trois sets.

D'aucuns y avaient vu un signe de Cupidon. Mais visiblement, leur amour battait déjà de l'aile à ce moment-là...

