Il était minuit passé de quelques minutes, dans la soirée de mercredi au Mexique, au moment où Stan Wawrinka (34 ans, ATP 16) s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi sur surface dure d’Acapulco, doté de 1,85 millions de dollars. Le Vaudois a battu l’Espagnol Pedro Martinez (22 ans, ATP 113) en deux sets (6-4 6-4).

STAN-ding tall ???? @stanwawrinka sets a quarter-final clash with Grigor Dimitrov by notching a 6-4 6-4 win over Pedro Martinez in Acapulco. #AMT2020 pic.twitter.com/O7MXvsfr6g

La tête de série No 3, qui a réalisé neuf aces lors des 91 minutes passées sur le court, a remporté 90% des points lorsque son premier service a franchi le filet (55%). Il a aussi converti quatre des dix balles de break qu'il s'est procurées à l’occasion de la première confrontation entre les deux hommes.

Meanwhile on Grandstand...@stanwawrinka's ripping some ???? of his own ????



????: @TennisTV | #AMT2020 pic.twitter.com/6qlU5SrP4u