Aucun changement n'est intervenu dans le Top 10 sur les listes de l'ATP publiées ce lundi. Le Serbe Novak Djokovic (9720 points) continue de mener le bal devant l'Espagnol Rafael Nadal (9395), le Suisse Roger Federer (7130) et l'Autrichien Dominic Thiem (7045).

Forfait à Rotterdam, où il avait atteint la finale en 2019, le Vaudois Stan Wawrinka a perdu trois places. Il s'est fait dépasser par l'Argentin Diego Schwartzman, le Russe Andrey Rublev et le Canadien Denis Shapovalov pour désormais pointer à la 16e place mondiale (2060 points).

Il faut remonter au delà de la centième place pour trouver trace des autres joueurs suisses: Henri Laaksonen a perdu vingt places (134e), alors que Marc-Andrea Hüsler (295e) et Sandro Ehrat (381e) sont plus loin encore. Les Genevois Johan Nikles (475e) et Antoine Bellier (554e) sont plutôt stables.

Belinda Bencic gagne encore un rang

Du côté féminin, la Saint-Galloise Belinda Bencic, bien que battue en quarts de finale à St-Pétersbourg, et la Canadienne Bianca Andreescu ont profité de l'élimination prématurée de l'Ukrainienne Elina Svitolina à Hua Hin (Thaïlande) pour chacune gagner un rang.

Bencic est désormais 4e avec 4720 points, juste devant Andreescu (5e/4665) et Svitolina (6e/4650). Jamais Bencic n'a figuré aussi haut dans le ranking WTA, toujours emmené par l'Australienne Ashleigh Barty (8367), devant la Roumaine Simona Halep (5796) et la Tchèque Karolina Pliskova (5290).

Mais la progression de la semaine est évidemment à mettre à l'actif de la Schaffhousoise de 19 ans Leonie Küng. Finaliste surprise à Hua Hin, celle qui n'était encore que 283e la semaine passée a effectué une progression de 127 places pour pointer au 156e rang ce lundi matin! Elle est encore précédée par Jil Teichmann (68e), Viktorija Golubic (94e) et Stefanie Vögele (101e), mais elle a dépassé la Neuchâteloise Conny Perrin (241e) et la Vaudoise Timea Bacsinszky (275e) dans la hiérarchie nationale.

