Son cri rageur après la balle de match a résonné fort. Très fort. Près de deux ans après sa victoire en finale à l'US Open - il avait déclaré forfait l'an dernier -, Stan Wawrinka avait à cœur de renouer avec les joies du succès lundi pour son grand retour sur le court Arthur Ashe. Vainqueur en trois sets 6-3 6-2 7-5 de Grigor Dimitrov, le Vaudois a confirmé lors de ce premier tour, annoncé comme le choc de ce début de quinzaine à New-York, ses bonnes sensations aperçues sur la tournée nord-américaine.

Très solide pendant les deux premières manches, Stan Wawrinka, qui a intégré le tableau principal seulement au bénéfice d'une wild-card, a été bien aidé par l'inconstant Dimitrov, qui n'a plus rien à voir avec le «Baby Fed» qu'on nous vendait à l'époque. Mais après deux sets à sens unique, le Bulgare a retrouvé sa patte. Et «Stan The Man» s'est mis à grimacer. Le triple vainqueur en Grand Chelem a même fait venir le physio pour se faire manipuler - la hanche droite? - avant de perdre son service pour la première fois du match à la fin du troisième set.

C'est alors que Grigor Dimitrov s'est sabordé - sa raquette n'a pas survécu - pour relancer le Lausannois, qui disposait finalement à nouveau du 8e joueur mondial, comme lors du 1er tour du dernier Wimbledon. «Je savais que ça serait un match difficile. Le niveau de jeu était très bon. Je suis très content, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de positif à tirer de ce match. C'est super d'être de retour sur ce court et de gagner», a concédé Stan Wawrinka, qui défiera mercredi un Français issu des qualifications, Ugo Humbert. (nxp)