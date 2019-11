Alors que la saison 2019 a officiellement tourné sa page, l'ATP a dévoilé mercredi - sur son site internet - la liste des candidats aux différentes distinctions annuelles. Du lourd, du très lourd même! Notamment dans la catégorie «Meilleur come-back de l'année», au sein de laquelle figure, et c'est la moindre, un certain Stan Wawrinka. A noter que si c'est l'ATP qui a établi cette pré-liste, ce sont les joueurs qui voteront et qui trancheront (via un formulaire intranet) pour désigner et valoriser leurs pairs. Voici la liste des catégories et des nominés 2019:

MEILLEUR COME-BACK DE L'ANNEE

Andy Murray

Andrey Rublev

Jo-Wilfried Tsonga

Stan Wawrinka

MEILLEURE PROGRESSION DE L'ANNEE

Felix Auger-Aliassime

Matteo Berrettini

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

MEILLEUR NOUVEAU VENU DE L'ANNEE

L'ATP précise que cette catégorie comprend «des joueurs qui sont rentrés pour la première fois dans le Top 100 en 2019, qui ont remporté leur premier titre ATP» et - plus étonnant - «qui ont eu beaucoup d'impact sur le circuit professionnel durant la saison».

Felix Auger-Aliassime

Alejandro Davidovich Fokina

Miomir Kecmanovic

Corentin Moutet

Alexei Popyrin

Casper Ruud

Jannik Sinner

Mikael Ymer

LE PRIX STEFAN EDBERG DU FAIR-PLAY

Selon l'ATP, ce prix - Roger Federer le remporte chaque année ou presque - récompense «le joueur qui, tout au long de la saison, s’est conduit avec professionnalisme et intégrité et qui a fait la promotion du tennis par le biais de ses activités hors circuit professionnel». Les nominés sont:

Roger Federer

Rafael Nadal

Diego Schwartzman

Dominic Thiem

DE TOUT... UN PEU!

A noter que les joueurs devront également élire les meilleurs tournois de l'année, répartis dans trois catégories (Masters 1000, ATP 500 et ATP 250).

Les coaches, eux, se chargeront de désigner leur meilleur représentant de l'année, alors que les internautes décerneront le «Prix du public», en simple comme en double.

D'autres lauriers seront attribués par l'ATP elle-même: le meilleur joueur de l'année en simple, la meilleure équipe de double de l'année et enfin le «Prix Arthur Ashe» qui ira - selon les propres termes de l'ATP - «à la personne (ndlr: pas forcément un tennisman) qui aura apporté sa contribution à une action humanitaire extraordinaire». L'ex-président sud-africain Nelson Mandela a par exemple obtenu cette distinction, tout comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et - bien sûr - Roger Federer. Le dernier à l'avoir eu n'est autre que l'Espagnol Tommy Robredo.

A quand les différents verdicts? «En décembre», se contente de préciser, pour le moins laconiquement, l'ATP sur son site internet. Mais promis, juré, craché: on suivra l'affaire!