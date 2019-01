Durant l’Open d’Australie, Timea Bacsinszky pourra compter sur les conseils de Stéphane Robert. Le Français de 38 ans, encore sur le circuit et éliminé dans les qualifications à Melbourne, va accompagner la Vaudoise en l’absence d’Erfan Djahangiri, son coach principal. Ce dernier, qui a retrouvé au printemps passé la joueuse qu’il avait connue à ses débuts, est père de deux enfants et n’envisageait pas de repartir sur le circuit lors de tous les déplacements.

«C’est le tout début de notre collaboration, explique Timea. J’ai pensé à Stéphane et je me suis dit qu’avec son expérience, il pourrait m’apporter beaucoup de choses. Je cherchais une personne me correspondant, nous allons faire quelques tournois ensemble. Je le connais depuis plus de dix ans, nous nous sommes toujours très bien entendus. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, il faut maintenant voir comment cela va se passer. Pour l’heure, nous n’avons fait que frapper des balles durant deux heures ensemble.»

Dans les faits, Timea Bacsinszky a déjà testé lors de trois tournois Yannick Thomet. Elle s’est dirigée désormais vers quelqu’un possédant plus d’expérience. Et qui semble adepte d’une méthodologie de travail tirée de son ancien coach, Ronan Lafaix, basée sur la visualisation. La méthode P.R.O. pour Poser, Respirer, Observer. «Pour le moment, c’est encore trop tôt pour en parler», a précisé la Vaudoise.

Trois entraînements avec Stéphane Robert (samedi, dimanche et lundi) et Timea Bacsinszky se lancera dans son premier tour, mardi, contre la tête de série No 10, la Russe Daria Kasatkina. Elles ne se sont affrontées qu’une seule fois, en 2016 à Indian Wells, et c’est la Russe qui avait dicté sa loi (6-4 6-2). «Ce sera un match compliqué, mais intéressant, a lancé Bacsinszky. Je me sens en forme, à 100%, heureuse d’être là, surtout après avoir dû déclarer forfait l’année passée.» (nxp)