Caroline Wozniacki a cueilli le premier titre de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. La Danoise a enlevé l'Open d'Australie à la faveur de son succès 7-6 (7/2) 3-6 6-4 devant Simona Halep. Cette victoire lui permet de ravir la place de no 1 mondiale à la Roumaine.

