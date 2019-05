Difficile de lui en vouloir. Sacrée pour la première fois de sa carrière samedi à Prague, la Suissesse Jil Teichmann (WTA 146) ne devait pas vraiment avoir les idées claires après son thriller victorieux de 2h44' en finale face à Karolina Muchova (WTA 106).

Appelée à prononcer quelques mots après la plus grande victoire de sa (courte) carrière, la Biennoise de 21 ans née à Barcelone n'a pas résisté à l'envie d'aller d'abord se saisir de ce qui ressemble à un vase bleu - celui de la Tchèque était rouge. Sauf que le speaker de la cérémonie ne l'entendait pas de cette oreille. «Puis-je avoir mon trophée?», a-t-elle demandé aux organisateurs. «Non pas encore, après le discours», lui a-t-on répondu.

Looks like @jilteichmann is a little bit too keen to get her trophy...



????#PragueOpen pic.twitter.com/rv8AqhEXAu — WTA (@WTA) 4 mai 2019

Après avoir rendu hommage à son adversaire du jour, Jil Teichmann, qui entrera lundi pour la première fois dans le top 100 pour figurer au 87e rang mondial, a eu des mots pour son entraîneur, Alberto Martin, avec qui elle collabore depuis maintenant six mois. «Nous avons travaillé très dur après un début d'année difficile. Mais nous sommes restés unis et nous y sommes! Merci pour tout.»

La joueuse la plus mal classée à avoir remporté un titre sur l'année 2019 n'a pas oublié de mentionner son père à l'heure des remerciements. «Ce trophée est pour toi papa! Tu as toujours été à mes côtés. Tu es la personne qui me donne le plus de confiance, qui croit le plus en moi. Merci d'être toujours là pour moi», a-t-elle conclu, dans des propos relatés par le Blick.

