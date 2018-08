Au premier tour de l'US Open, Jil Teichmann (WTA 168) a laminé en 53 minutes la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 91), âgée de 27 ans, en deux sets secs, 6-3 6-0. Il s’agit de la première victoire de sa carrière dans le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem. La Seelandaise a notamment marqué 100% des points joués sur ses premières balles de services. Elle n’a également commis que 5 fautes directes durant le match et inscrit les dix derniers jeux de la partie.

La plus Barcelonaise des Suissesses – elle s’y entraîne sous les ordres de Karim Perona, l’ancien coach de Tommy Robredo – a bien profité du fait que son adversaire slovène est avant tout spécialiste du double et ne possède aucune arme de très haut niveau dans son jeu. La Biennoise s'offre aisni 70 précieux points WTA.

Au deuxième tour, Teichmann sera opposée à Kaia Kanepi (33 ans), 44e joueuse mondiale. L’Estonienne a réussi le petit exploit d’éliminer d’entrée la Roumaine Simona Halep, No 1 mondiale, 6-2 6-4. Halep était annoncée comme l'une des grandes favorites à la victoire de cet Open. La championne de Roland-Garros n’avait plus quitté un Grand Chelem dès le premier tour depuis sa défaite contre Maria Sharapova, justement à New York en 2017. Quart de finaliste dans trois des quatre tournois du Grand Chelem (15e mondiale en 2012), Kaia Kanepi a quant à elle toujours été capable de gros coup. Elle en a frappé un de plus, lundi, en repoussant d’au moins un an les rêves de gloire new-yorkaise de Simona Halep. (nxp)