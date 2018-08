Alors que ses supporters, outragés, commençaient à appeler au boycott du tournoi de Roland-Garros en 2019, Serena Williams a enterré samedi toute polémique après les critiques du président de la Fédération française de tennis (FFT) sur la combinaison noire qu'elle portait cette année à Paris.

A deux jours du coup d'envoi de l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l'année qu'elle a remporté à six reprises, l'Américaine de 36 ans a passé une bonne partie de sa conférence de presse à parler de... mode et de Bernard Giudicelli. En cause, l'entretien accordé par le président de la FFT à «Tennis Magazine» et sa sortie sur la tenue, une combinaison noire en lycra, avec une ceinture rose, que portait la reine du tennis féminin en juin dernier Porte d'Auteuil. «Je crois qu'on est parfois allé trop loin. Cette tenue ne sera plus acceptée. Il faut respecter le jeu et l'endroit. Tout le monde a envie de profiter de cet écrin», a regretté le dirigeant.

Si ces propos ont fait grand bruit aux Etats-Unis, certains supporters de Williams et observateurs y voyant une forme de racisme, ils ont fait sourire l'intéressée. «Je ne sais pas exactement ce qu'il a semblé dire ou n'a pas semblé dire, mais on en a déjà parlé, nous avons une excellente relation», a insisté Williams qui a laissé entendre qu'elle en avait parlé ce vendredi avec Bernard Giudicelli. «C'est quelqu'un avec qui il est facile de parler (...) toute mon équipe est française, donc nous avons une relation merveilleuse», a assuré Williams, entraînée depuis 2012 par le Français Patrick Mouratoglou.

.@serenawilliams made light of the French Open banning her catsuit: pic.twitter.com/Ltyx7BUcWM — ESPN (@espn) 25 août 2018

La réponse de Nike

«Je suis sûre qu'on va parvenir à un accord et que tout sera OK, ce n'est pas quelque chose de grave, tout va bien», a-t-elle noté, avant de s'amuser de l'emballement des réseaux sociaux: «J'y suis habituée, le moindre petit tweet peut devenir viral (...) Il faut vivre avec», a noté la cadette des sœurs Williams.

La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem a rappelé que sa combinaison noire, inspirée du film «Black Panther» qui lui faisait se sentir comme une «princesse guerrière», était aussi un dispositif médical destinée à lutter contre ses problèmes récurrents de circulation sanguine.

«Je pense que les tournois du Grand Chelem ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais je pense aussi que s'ils savent que certaines choses ont une raison médicale, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas OK», a-t-elle noté. L'Américaine, revenue à la 26e place mondiale après plus d'un an d'absence, a en effet connu des complications médicales après son accouchement avec la formation de caillots sanguins.

Des anciens joueurs, comme Andy Roddick ou Billie Jean King, se sont empressés de voler à son secours, sans qu'elle n'en ait vraiment besoin. Son équipementier Nike, concepteur de cette fameuse combinaison, n'a pas raté l'occasion de faire parler de lui avec un slogan qui a fait mouche sur les... réseaux sociaux. «On peut retirer le costume d'une super-héroïne, mais on ne peut pas lui retirer ses super-pouvoirs», s'est enflammée la marque à la célèbre virgule.

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD — Nike (@Nike) 25 août 2018

This is so dumb and shortsighted it hurts. Sometimes it’d be nice if the sport got out of its own way. https://t.co/As85ymSiFK — andyroddick (@andyroddick) 25 août 2018

(afp/nxp)