Dominic Thiem a mal digéré sa défaite (4-6 6-4 7-5) en 16es de finale du Masters 1000 de Rome face à l'Espagnol Fernando Verdasco (No 38), qui sera opposé en 8es de finale au Russe Karen Khachanov (No 13).

L'Autrichien a mis en cause les organisateurs du tournoi, contraints d'annuler tous les matches mercredi. «Je n'apprécie vraiment pas la manière dont nous les joueurs sommes traités à ce tournoi, car ce qui s'est passé hier est à mon avis inacceptable», a fulminé le vainqueur du tournoi de Barcelone et demi-finaliste à Madrid la semaine passée.

«Ils savaient qu'aucune balle de tennis n'allait être jouée et ils nous ont retenus jusqu'à 19h30», a protesté Dominic Thiem. Des joueurs de tennis ont ensuite été bloqués dans la soirée en raison d'affrontements de rue entre supporters de football avant la finale de la Coupe d'Italie au stade olympique non loin des courts de tennis», a ajouté le No 4 mondial.

«Le retour jusqu'à l'hôtel a pris une heure et demie. Quand on sait qu'il va pleuvoir toute la journée, on laisse les joueurs partir vers deux ou trois heures de l'après-midi quand il n'y a pas de circulation et qu'il n'y a pas de gens qui se battent dans la rue», a encore lâché Dominic Thiem. (nxp)