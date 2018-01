- Timea Bacsinszky, entre la déception de devoir renoncer à ce premier Grand Chelem de l’année et la joie d’apercevoir le bout du tunnel, quel sentiment prédomine aujourd’hui?

«Je ne suis pas spécialement triste – je me suis quand même fait opérer il y a trois mois. M’aligner à Melbourne, c’était un petit pari un peu fou. Je me suis rapprochée de cette possibilité ces derniers temps. Mais entre bien jouer pendant 20 minutes à l’entraînement et participer à un tournoi, Grand Chelem ou pas, ce n’est pas la même chose. L’idée, c’est d’appartenir à l’élite, donc de bien réussir en Grand Chelem. Mais quand je dispute une compétition, j’ai envie d’être à fond. Pour l’Australie, il m’a manqué quelques semaines.»

- Et pour le tournoi de Saint-Pétersbourg, qui débute le 29 janvier, avez-vous déjà réservé votre billet d’avion?

«Non, mais je suis en train de m’occuper de la demande de visa, afin de parer à toute éventualité. J’irai là-bas si je me sens prête à 100%. Mais si j’ai le moindre doute deux jours avant, je n’irai pas. On verra. Je suis très touchée par tout le soutien que j’ai reçu ces derniers temps, mais je ne dois rien à personne. Aujourd’hui, je pourrais jouer un match de tennis. Mais il y a les douleurs du lendemain… Je dois être capable d’encaisser les charges sur deux ou trois semaines, avant de revenir.»

- Votre forfait à Melbourne a-t-il aussi été influencé par le quart de finale de Fed Cup que la Suisse jouera le mois prochain, à Prague?

«Non, je l’ai dit à Heinz (ndlr: Günthardt, le capitaine): cette équipe fait partie de mon planning. Mais je ne jouerai que si on estime que je suis meilleure que les deux autres. Il ne faut pas oublier que Viktorija Golubic n’est pas blessée depuis un an. Il n’est pas question que je prenne la place d’une joueuse «fit» si je suis moi-même dans le flou.»

- L’an passé, vous aviez entamé ce même Open d’Australie sans savoir si votre corps tiendrait. Ce souvenir a-t-il pesé dans votre décision?

«Non, la situation est complètement différente. L’an passé, j’étais déjà en Chine lorsque j’ai contracté cette déchirure aux abdominaux. Là, on parle d’une opération à la main qui, quand même, est celle qui tient la raquette, avec un kyste de 8 mm… Donc l’expérience de janvier dernier n’a rien à voir. Ce qui m’aide, en revanche, c’est d’avoir déjà connu, par le passé, une opération à un pied (ndlr: mai 2011) et une rupture partielle des ligaments du genou gauche (ndlr: octobre 2015).»

- On dit que les épreuves sont faites pour apprendre. Que vous a enseigné ce tunnel, loin du circuit depuis Wimbledon en juillet?

«J’ai pu perfectionner la patience, déjà. Mais sinon, il n’y a pas d’enseignement particulier à tirer. C’était plus l’occasion de faire et de voir des choses que je ne peux pas faire lorsque je voyage sur le circuit, de se laisser vivre, tout simplement.»

- Et de se fiancer…

«Oui. Mais ça, ce n’était pas planifié, ce n’est pas moi qui ai demandé.» (Rires)

- Vous ne manquez pas de résolution, dans la vie. En avez-vous trouvé une nouvelle en ce début d’année 2018?

«Je ne veux pas faire la rabat-joie ou émettre le moindre jugement. Mais si on doit attendre le jour de l’an pour prendre une résolution, c’est souvent parce qu’on a du mal à la tenir les autres jours. J’ai pris pas mal de résolutions dans ma vie, mais ce n’était jamais un 1er janvier.» (Le Matin)