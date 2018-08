- Timea Bacsinszky, vous revenez de plusieurs blessures. Où vous situez-vous?

Je suis en forme. Mais toute la question est: en forme par rapport à quoi? Je ne vais pas mentir, je suis encore loin de mon meilleur niveau. Et il y a toutes ces défaites au premier tour… En même temps, je ressens parfois un profond décalage entre l’image que je donne, celle d’une joueuse à la ramasse, et la progression que je vis au quotidien, dans mon physique comme dans mon jeu. Certes, sans résultats encore, à part en interclubs où j’ai gagné cinq matches sur six. Mais j’avance.

- Vous souffrez de ce décalage?

Non. Seulement, j’entends beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, venant de beaucoup de gens qui ne connaissent rien au tennis. Et puis toutes ces phrases: «Courage, tu vas revenir», «T’inquiète pas, ça va aller.» Parfois, il n’y a pas besoin d’aller chercher très loin, ces mots viennent directement de ma mère ou de mon frère. Je ne peux évidemment pas leur en vouloir de m’aider. Mais j’entends tous ces commentaires depuis une année et, à la longue, ça devient pesant. J’ai envie de répondre: «Je sais que je vais revenir, ça va, je gère!»

- De quoi avez-vous le plus besoin?

A un moment, il y aura un élément déclencheur, j’ignore encore lequel, mais je sais qu’il y en aura un. Une victoire, un gros match, un truc. Pour l’instant, je suis contente de mon niveau à l’entraînement. J’ai battu Flipkens 8-0, Stosur 6-3. Je progresse pas à pas. Mais en match, d’autres paramètres interviennent, et je ne les maîtrise pas encore, pas tous. Il faudra un élément déclencheur…

Two hours of happy practice on the new Grandstand with the great @mariasakkari , ended with a jump shot... of course ! ???? @usopen pic.twitter.com/nSJ9DypTSo — Timea Bacsinszky (@TimeaOfficial) 23 août 2018

(nxp)