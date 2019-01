Tout juste aurait-elle pu se faciliter la vie un peu plus tôt. Engagée sur le court No 20 à 14 heures (heure de Melbourne), Timea Bacsinszky s'est procurée trois balles de break dès le premier jeu face à Natalia Vikhlyantseva. Mais la Russe de 21 ans, issue des qualifications, les a effacées sans sourciller. Solide sans être exceptionnelle, la Vaudois chipait finalement le service de son adversaire pour mener 2-3 avant de réaliser le double-break pour boucler le 1er set 6-2 en 35 minutes. Bombardée par le revers à deux mains de «Timi», son arme majeure, Vikhlyantseva s'est gentiment mais sûrement décomposée. Breakée d'entrée lors de la deuxième manche, la 134e joueuse mondiale a bien eu un sursaut d’orgueil. Mais elle est retombée dans ses travers à 5-5. Et l'interruption d'une bonne heure à cause de la pluie n'a rien changé pour elle. Au retour des vestiaires, Timea Bacsinszky a remporté son jeu manquant pour se qualifier pour le 3e tour.

Timea Bacsinszky, a former top-10er who is building her ranking back up, into the third round with a 6-2, 7-5 win over Vikhlyantseva.



Awaits winner of tonight's loaded Konta-Muguruza showdown. #AusOpen