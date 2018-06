La Vaudoise Timea Bacsinszky a renoncé à disputer le tournoi de Wimbledon, qui débute lundi, en raison d'une blessure récalcitrante au mollet droit qui l'avait déjà privée de Roland-Garros, ont annoncé samedi les organisateurs.

L'ex no 9 mondiale, descendue au 312e rang, n'a disputé que quatre matches cette saison qui se sont tous soldés par des défaites.

Bacsinszky, 29 ans, sera remplacée à Londres par la Colombienne Mariana Duque-Marino (97e) qui affrontera au premier tour l'Américaine Alison Riske (58e).

Timea Bacsinszky withdraws from #Wimbledon



Mariana Duque-Marino enters the draw as a lucky loser.