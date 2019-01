Elle rayonne. La moiteur d’un Melbourne cerné par les nuages n’assombrit pas son horizon. Timea Bacsinszky est une jeune femme heureuse et cela se voit. Après ses problèmes de blessures à la main et au mollet, elle est de retour, en guerrière. Et elle a forcément le sourire.

Elle vient de quitter le court No 13, où elle a renvoyé en deux petits sets la No 10 mondiale à ses études. Menée 0-3, la Vaudoise a profité d’une crispation de la Russe Kasatkina pour aligner 12 jeux deux de suite: quine, double-quine, carton! En moins d’une heure la situation avait déjà viré au cauchemar pour la Russe. La perdition pour elle, la joie pour Timea.

«Oui, le bonheur, forcément, soufflait-elle ravie. Ce n’est pas simple de cumuler les blessures. Mais j’y ai cru, toujours. J’avais ce rêve de revenir en forme et de pouvoir à nouveau remporter des matches en Grand Chelem. Cette victoire, c’est pour tous mes proches qui m’ont entourée dans ces moments difficiles. Parce qu’il y a forcément de moments de doute que tu dois traverser. Et que rien n’est simple. Et puis, il y a des instants comme aujourd’hui, où tu te dis que tout est merveilleux.»

C’était le dernier tournoi du Grand Chelem où la Vaudoise pouvait bénéficier d’un classement protégé. Il était temps d’engranger des points pour elle, qui a reculé en raison de ces mois de blessure à la 145e place mondiale. Ce succès au premier tour de l’Australian Open lui autorisera un bond en avant mérité. Et le deuxième tour qui l’attend face à une autre Russe, Natalia Vikhlyantseva (WTA No 134), mais qui sort de qualifications, ouvre une perspective plus qu’alléchante. Une chance à saisir en tout cas.

«Je regarde en termes de progression, assure Timea. Je prends les matches les uns après les autres, comme on dit. Je savoure encore cette grande victoire. Et si je peux être directement dans le tableau principal de Roland-Garros pour être suffisamment remontée au classement, alors tant mieux.»

À 29 ans, la Vaudoise est à nouveau de retour. Et rien de tel qu'un brillant succès pour commencer de la meilleure façon sa collaboration avec le Français Stéphane Robert, à l'occasion de ce tournoi. (nxp)