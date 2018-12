Timea Bacsinszky ne sera pas sacrée championne suisse élite 2018. Vendredi après-midi au Centre national de Bienne, et contre toute attente, la Vaudoise a été éliminée de cette compétition disputée sur surface dure intérieure et dotée - en espèces - de 6000 francs pour la vainqueur du simple dames et de 8000 francs pour le gagnant du simple messieurs. D’autres agréments (voiture en prêt pendant une année, montres de luxe) s’ajoutent à ce prize-money alléchant.

Sugnaux et In-Albon en demi-finale

Timea Bacsinszky (N1-8, tête de série numéro 1) a été dominée en quart de finale par la jeune Grisonne Simona Waltert (N2-14), 6-2 6-4. Une véritable contre-performance pour l’ancienne sociétaire du Top-10 mondial, quand bien même il faut relativiser l’importance de ces joutes seelandaises pour la joueuse de Belmont.

Tess Sugnaux (N2-12) et Ylena In-Albon (N1-9) disputeront en revanche les demi-finales. La Fribourgeoise a aisément disposé de la qualifiée Jenny Dürst (N4-57) 6-3 6-1, tandis que la Haut-Valaisanne a dû retrousser ses manches pour battre, 6-3 au troisième set, Alina Granwehr (N3-35).

La sensation Kym

Le grandissime favori du tableau masculin n’a, pour sa part, pas tremblé. Henri Laaksonen (N1-3) n’a concédé que deux jeux au Tessinois Remy Bertola (N2-13), 6-2 6-0. Le Schaffhousois affrontera samedi en demi-finale le Bernois Mirko Martinez (N2-20), qui s’est qualifié au bout du suspense - au tie-break de la manche décisive - face au Zurichois Raphael Baltensperger (N2-15).

La deuxième demi-finale mettra aux prises le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (N1-5) à la sensation Jérôme Kym (N3-31). Le 12 février prochain, l’Argovien fêtera ses… 16 ans! Et si c’était lui l’espoir majeur du tennis suisse? (nxp)