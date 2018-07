Le «Super Tuesday» du tournoi féminin de Gstaad a failli être parfait, côté helvétique. Dans l’après-midi, il y avait eu Patty Schnyder (WTA 159), face à Liechtensteinoise Kathinka von Deichmann (WTA 163). Viktorija Golubic (WTA 110), contre l’Allemande Antonia Lottner (WTA 130). Conny Perrin (WTA 147), face à la Chinoise Saisai Zheng (WTA 112). Trois Suissesses pour trois succès synonymes de premières victoires en 2018 dans le tableau principal d’un «véritable» tournoi WTA (lisez de catégorie supérieure aux 125 000 series).

En début de soirée, Timea Bacsinszky (désormais WTA 761) n’est toutefois pas parvenue à imiter ses compatriotes, battue par la Canadienne Eugénie Bouchard (WTA 146) en trois sets et 2 h 45 de jeu (4-6 7-6 6-4).

Après avoir passé la dernière année à soigner ses différents pépins physiques (cuisse, poignet, mollet) et à enchaîner les forfaits, la Vaudoise espérait s’offrir un coup de boost bienvenu moralement dans l’Oberland bernois. Si elle a dû déchanter d’un point de vue purement sportif, elle a pu se rassurer sur le plan physique. C’est sans doute l’essentiel, compte-tenu de la période qu’elle vient de traverser (5 rencontres seulement entre Wimbledon 2017 et Gstaad 2018, 5 défaites).

Avec Erfan Djahangiri

Avec un capital confiance plus important et davantage de minutes passées sur le court en match dans ses bagages, elle aurait du reste peut-être classé l’affaire en deux manches, elle qui a servi pour la victoire à 6-4 5-4 avant que les choses ne se gâtent. Tout cela sous l’oeil d’Erfan Djahangiri, son coach d’antan qui a retrouvé sa place après la séparation entre Timea Bacsinszky et Dimitri Zavialoff, fin mai. (nxp)